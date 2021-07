“La Milano-Sanremo è donna”, l’incontro di CNA Imperia

Sanremo. Dall’idea di Luca Aschei dello Studio Aschei e Associati e Luciano Vazzano, segretario territoriale di CNA Imperia, il progetto #AndareOltre diventa classico come la famosa gara di ciclismo, che parte da Milano per arrivare a Sanremo: questa sera, giovedì 15 luglio, alle 20:30, sulla piattaforma Zoom l’evento online dal titolo La Milano-Sanremo è donna – 2021: Un’impresa da “maglia rosa”, in cui giovani donne dalla Liguria alla Lombardia incontreranno online imprenditrici per ragionare insieme su aspirazioni, idee e strategie.

Un incontro per tutti, con l’obiettivo di creare opportunità di inserimento per le donne che ancora nel 2021 sentono la disparità di genere nell’approccio al mondo del lavoro, cercando di analizzare le loro situazioni e facendo comprendere le possibilità per conciliare la dimensione di donna con quella di lavoratrice e imprenditrice. Come? Portando avanti idee e progetti, perché la grande forza delle donne è quella di saper esprimere determinazione, mettendo in gioco se stesse e scommettendo sul proprio talento, conciliando, non senza fatica, la propria vita personale e famigliare con le esigenze dell’impresa. Un incontro per le donne, con le donne imprenditrici e aspiranti tali di Milano e di Sanremo e naturalmente aperto a tutte e tutti. Il collegamento di oggi sarà dedicato a chi vuole trovare lavoro e cerca lavoro, o a chi vuole semplicemente cambiare prospettiva, con l’obiettivo di offrire agli intervenuti gli strumenti per iniziare nuovi percorsi di vita.

Tra gli ospiti e relatori saranno presenti:

– Isa Maggi, Presidente Nazionale di Stati Generali delle donne e coordinatore Lombardia di Meritocrazia Italia

– Maria Fermanelli, Presidente Nazionale CNA Impresa Donna

– Cristiana Alderighi, Coordinatrice Nazionale CNA Impresa Donna

– Marialisa Boschetti, Presidente CNA Impresa Donna Pavia

– Laura Amoretti, Consigliera di Parità Regione Liguria

– Enrico Tadi, Work Agency

Interverranno anche Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia e Luca Aschei: un momento di incontro per orientare le donne disoccupate o in difficoltà ad affrontare il tema del lavoro con il supporto di Work Agency, Agenzia per il lavoro, che vanta varie sedi in Italia, tra cui quella di Sanremo, e che ha supportato ampiamente nella progettazione e nell’organizzazione del programma.

«L’obiettivo di questa iniziativa, che parte oggi 15 luglio, ma che rappresenta un progetto molto più ampio, cui seguiranno numerosi altri appuntamenti, è quello di favorire il networking fra le imprenditrici associate e le aspiranti tali, rivolgendoci soprattutto a quelle più in difficoltà – dichiara Luciano Vazzano – per condividere strumenti, esperienze, competenze, e per creare nuove opportunità di crescita, di business e di interazione anche con altri territori. Vogliamo mettere al centro l’impresa al femminile con le sue peculiarità e creare un nuovo modello competitivo, fondato sulla collaborazione, la condivisione ed il benessere collettivo».

Per partecipare all’appuntamento, che si terrà, questa sera, giovedì 15 luglio alle 20:30, sulla piattaforma Zoom, è possibile richiedere il link di collegamento, scrivendo a segreteria@im.cna.it.