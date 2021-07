La Liguria ospita il campionato nazionale di footgolf

Genova. Sabato 31 torna in Liguria il Campionato Nazionale di Footgolf con più di 200 atleti provenienti da tutta Italia e dalla vicina Francia.

I giocatori, capitanati dal presidente della Lnf Diego Fuser, si daranno battaglia sui green del Golf Club Genova Sant’Anna di Cogoleto per contendersi il 6° Footgolf Open di Genova valevole come Major, uno dei quattro più importanti tornei nazionali dell’anno.

La gara sarà articolata su 18 buche in uno dei tracciati più impegnativi e apprezzati di tutto il tour; i migliori 36 giocatori che passeranno il taglio si sfideranno su ulteriori 9 buche del Percorso Mare per portarsi a casa gloria e montepremi. Sono molti gli ospiti attesi dal mondo sportivo e politico per questo evento che, per il 6° anno consecutivo, promuove il territorio anche grazie a partner di eccellenza locale come il Golf Club Genova, Panarello, Balilla Golf, SDL Solution, Studio Gerbino e Willy Sport.

Con questo trofeo, vinto lo scorso anno dal genovese di nascita ma trentino d’adozione Roberto Carbone, la Liguria si conferma meta ideale per coniugare eventi sportivi, turismo ed enogastronomia ad altissimi livelli, e questo è già un traguardo assoluto.