La governatrice del Distretto 2032 Silvia Scarrone visita il Rotary Club Sanremo

Sanremo. E’ la splendida cornice del Circolo Golf degli Ulivi ad ospitare l’importante serata del Rotary Club Sanremo tenutasi lo scorso giovedì 29 luglio. A fare gli onori di casa il presidente, Andrea Ghirardelli che, insieme alla governatrice del Distretto 2032, Silvia Scarrone, alle 18, hanno dato inizio ai lavori del club.

Inizialmente la Governatrice si è intrattenuta con i membri del Consiglio Direttivo per meglio apprendere gli impegni che il Rotary Club Sanremo si è prefissato per l’anno in corso, analizzando e complimentandosi per l’ottimo andamento del sodalizio, nonostante il periodo pandemico.

Ultimati i lavori con il direttivo, uno sfizioso aperitivo, servito sulla terrazza del Golf Club, è stato il preambolo all’incontro della Governatrice con tutti i soci, consorti ed ospiti, sviscerando i campi di azione rotariani, mostrando una serie di slide che meglio hanno fatto comprendere il significato di appartenere ad una realtà così radicata, così importante, riconosciuta nel mondo intero.

Dal discorso della Governatrice è emerso come, nonostante l’emergenza sanitaria e le sue difficoltà, il Rotary non ha mai arrestato i propri impegni, riuscendo a mettere in campo tutta una serie di service a beneficio delle comunità. Il rintocco della campana è stata l’occasione per il presidente di ringraziare pubblicamente la Governatrice ed il suo staff, nonché l’occasione per i presenti di trascorrere la serata in un clima di grande armonia e di amicizia rotariana.

Conclusa la cena, la Governatrice ed il Presidente, hanno avuto modo di darsi appuntamento, sempre a Sanremo, per un importante evento: nel 2022 saranno festeggiati i “90 anni” della fondazione del Rotary Club Sanremo.