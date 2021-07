Bordighera. Grande festa ieri nel centro storico di Bordighera, in occasione della ricorrenza di Santa Maria Maddalena: patrona della chiesa di Bordighera Alta. Commercianti, ristoratori e abitanti, coordinati dall’associazione “A Pria Presiuza“, hanno riportato la tradizione tra le piazzette e i carruggi del borgo, indossando gli abiti tradizionali dei bordigotti.

In piazza del Popolo, agorà del borgo, si è svolta l’asta del pesce con il pescato della pescheria Biancheri battuto all’asta come accadeva un tempo. In questo caso, però, il ricavato della vendita del pesce servirà per acquistare un defibrillatore da posizionare proprio nel centro storico, che ne è sprovvisto.

Sempre per raggiungere lo stesso obiettivo, sono state preparate e vendute “giggiole” e mazzetti fioriti; mentre Carlo Bagnasco ha aperto le porte di Villa Mariani per una visita guidata il cui incasso è stato totalmente devoluto.

Nel tardo pomeriggio si è svolta una lesione di dialetto a cura di Barbara Bonavia, mentre nei pressi di porta sottana, in via Dritta, Franz Verrando ha tenuto una lezione di cucina e storia locale.

Tanti i laboratori: da quello di produzione dei saponi, a quello creativo di Lety Lab Home Decor di via Dritta 13.

I presenti hanno potuto anche vedere il magnifico diorama realizzato dall’ex assessore bordigotto Fulvio Debenedetti raffigurante il centro storico ai primi del ‘900.

La festa si è conclusa in allegria con la banda cittadina che ha eseguito brani popolari.