La Famija Sanremasca nomina i Consoli del Mare 2021: sono Didier Corte e Flavio Grassi

Sanremo. La Famija Sanremasca riprende nel 2021 la nomina dei Consoli del Mare non effettuata lo scorso anno per le problematiche connesse alla pandemia Covid 19.

L’indicazione delle persone da insignire della onorifica carica è pervenuta alla Famija Sanremasca dal Consolato del Mare, organismo della Famija stessa che raggruppa tutti i Consoli del Mare nominati negli ani precedenti.

L’investitura, come da tradizione, avverrà domenica 15 agosto 2021 nel Santuario di N.S. della Costa, cerimonia che precederà la solenne concelebrazione della santa Messa presieduta da monsignor Antonio Suetta, vescovo diocesano, presenti le autorità civili e militari e le associazioni d’Arma e di Volontariato.

I designati, Didier Corte e Flavio Grassi, hanno ciascuno un curriculum assai significativo che mette in luce la loro vita in mare e per il mare.

A loro i complimenti della Famija Sanremasca e dei Consoli del Mare.

Didier Corte. N ato a Sanremo il 15 novembre del 1967, si diploma ragioniere e, giovanissimo, apprende la disciplina della navigazione a motore ed a vela. Consegue la patente nautico-velica per condurre imbarcazioni senza limiti dalla costa e ottiene il ” libretto di navigazione ” della “Gente di mare “. Intraprende l’attività di Skipper. Partecipa a regate ottenendo buoni risultati. A 30 anni cambia attività. Acquista un battello in legno di 8 metri adatto alla pesca con reti a ” tramaglio ” e palamiti per pesci spada. Con una nuova e più grande barca amplia l’area di pesca calando 2000 metri di reti a tramaglio su fondali di circa 200 metri. Le prede vengono offerte al pubblico ogni mattina a Portovecchio .

Flavio Grassi. Nato a Sanremo il 5 novembre del 1968, come sportivo si è formato presso lo Yacht Club Sanremo, dove ha maturato significative esperienze, partecipando, sin dagli anni ’80, a competizioni con le classi olimpiche Flying, Dutchman, Soling e Star. In 35 anni di carriera sportiva ha al suo attivo 5 titoli mondiali, 6 europei e 19 nazionali. È stato campione italiano Match Race, ha vinto varie regate d’altura tra le quali 3 Giraglia Rolex Cup. Dal 2018 detiene il record della traversata atlantica RORC Transatlantic Race. Ha partecipato ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992 ed a 2 America’s Cup. È medaglia d’oro CONI al valore atletico.