Sanremo. La Compagnia Stabile Città di Sanremo riprende l’attività teatrale per la stagione 2021. Venerdì 9 luglio porterà in scena in piazza Borea d’Olmo la commedia “Ina man de giancu!”, traduzione in dialetto

sanremasco dell’originale “Preost per tre di” di Fabrizio Dettamanti, evento inserito nel calendario delle manifestazioni estive del Comune di Sanremo. Inizio spettacolo alle 21. Ingresso libero. La prenotazioneperò è obbligatoria ai sensi della normativa anti Covid-19.

«Un ambiente inusitato, la Canonica, è di sfondo alla nuova commedia della C.S.C.S., commedia che completa la trilogia dedicata ai “Prèvi” sanremaschi. Dopo: “U prève american”, e “U prevostu da Scarpéta”, la commedia“Ina man de giancu!” ci porta nella vita di una parrocchia negli anni Sessanta, con i suoi problemi, le sue contraddizioni e rivalità tra parrocchiani. Per accogliere il nuovo parroco della chiesa del Borgo è necessaria l’imbiancatura dei muri della canonica. Zerman l’imbianchino si troverà in situazioni a dir poco imbarazzanti, per aver indossato per scherzo la tonaca da prete! Vicende consuete di rivalità tra i gestori della vita parrocchiale, esempi di scarso altruismo, prepotenze e vessazioni condurranno il “parroco” a diventare, con successo, moralizzatore della vita sociale, fino alla geniale trovata per uscire di scena e dalla tonaca, soddisfatto di aver passato “una mano di bianco” sulle debolezze umane» – racconta la Compagnia Stabile Città di Sanremo.

Foto 2 di 2



Personaggi ed interpreti

Zerman Poggi – Sandro Donzella

Luré Arnaldi – Carlo Olivari

Brigida (la perpetua) – Irene Mattioli

Liseta Lupi – Elena Ausenda

Presidente consiglio parrocchiale – Antonio Bianchi

Segretario dell’oratorio – Mario Saccoccia

Direttore del Cinema parrocchiale – Luigi Laura

Suor Sira – Marisa Civenti

Adele Palmizio Di Toccasperone – Anna Blangetti

Impresario Furio Camillo Seccatore – Carlo Busnelli

Luci e audio: Sergio Giovannini

Scenotecnici: Alfredo Censasorte – Giacomo Mannisi

Scenografia e costumi: Anna Blangetti

Suggeritrici: Rosaria Bellosta – Anna Viscardi

Foto di scena: Sergio Giovannini

Rega di Anna Blangetti.