Imperia. Anche il sindaco Claudio Scajola è sceso in piazza Dante ieri sera persalutare il titolo di campioni d’Europa appena conquistato dagli Azzurri di Roberto Mancini.

Il primo cittadino avvolto da una bandiera tricolore ha festeggiato insieme a centinaia di tifosi. La piazza è stata chiusa al traffico e non si sono registrati incidenti. Per evitare il consueto bagno nella fontana appena restaurata la vasca è stata protetta con delle gabbie.

Ecco quello che l’ex ministro ha scritto sul suo profilo Facebook: «Adesso che sono passate alcune ore ci tenevo a dire due parole sulla meravigliosa notte di ieri, una notte che non dimenticheremo mai. Ci tenevo a dire bravi ai nostri ragazzi. Non lo facciamo quasi mai. Siamo sempre pronti a criticarli e invece ieri hanno dimostrato di saper festeggiare con grande passione, entusiasmo coinvolgente, ma anche con grande rispetto per la loro città. Noi ci abbiamo messo il nostro, con lo stesso spirito. Abbiamo tutelato la sicurezza e i beni pubblici (grazie davvero alle Forze dell’Ordine per il lavoro svolto) e abbiamo illuminato la Fontana e l’Ex Palazzo Comunale con il Tricolore, affinché ci fosse la giusta cornice per la grande festa che è andata in scena. Mi auguro che la stupenda vittoria degli Azzurri agli Europei rappresenti l’inizio della ripresa del nostro Paese. Ai meravigliosi ragazzi di ieri sera, che mi hanno coinvolto tra salti, cori e selfie, faccio un promessa: renderemo Imperia sempre più viva»