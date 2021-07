Italia campione d’Europa, esplode la festa ma in Riviera è superlavoro per il 118

Imperia. Centinaia di persone si sono riversate nelle piazze in tutta la Riviera per festeggiare la vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini.

Non si sono registrate particolari criticità, qualche problema, però, a causa di molte persone ubriache, in particolare giovani e giovanissimi che hanno costretto operatori e sanitari del 118 a un superlavoro per rispondere alle chiamate e assicurare i soccorsi da Ventimiglia a sanremo.