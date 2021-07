Bordighera. Hanno preso il via ieri, con il lavaggio e la sanificazione dei marciapiedi in via Regina Margherita, via Roberto, via 1 Maggio, via Manzoni, via Pio XI, via Sella, via Vittorio Veneto e via Roma, gli interventi di pulizia straordinaria offerti alla Città delle Palme dalla Docks Lanterna, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana.

Il lavoro viene svolto nella fascia oraria che va dalle 22 alle 4 del mattino e ha lo scopo di offrire a turisti e residenti una cittadina sempre decorosa e limitare quanto più possibile la diffusione del Covid-19.

Nei prossimi giorni gli operatori dell’azienda opereranno: tra martedì e mercoledì in via Pasteur fino a piazza Due Strade, via Genova-via Allavena (case popolari), via Aldo Moro, via Bigarella, via Giulio Cesare, via Diaz, via Cagliari, tra mercoledì e giovedì presso i marciapiedi via Aurelia-via Vittorio Emanuele (zona 1, zona 2 da via Vittorio Veneto fino al confine con Vallecrosia), via Girolamo Rossi, via Giovanni Falcone, tra giovedì e venerdì in via Cesare Augusto (romana vecchia con i due sensi unici), via Villafranca, via Arziglia, piazza Valgoi, piazza Bengasi, piazza Mazzini, via XX Settembre, piazza Cesare Battisti, via Matteotti.