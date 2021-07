International German Cup, medaglia d’oro per i sanremesi Linda Siciliano e Vittorio Gastaldi

Sanremo. I due giovani atleti dell’Asd Bastia Albenga-Sanremo, eccellenza dello sport ligure, con due performance emozionanti ed impeccabili si sono imposti sul gradino più alto a Friburgo durante l’International German Cup, prestigiosa gara internazionale dove partecipano ogni anno i migliori atleti europei.

Linda e Vittorio dopo un brillante terzo posto agli Italian Roller games di Riccione, hanno eseguito un’ eccellente gara staccando così le coppie spagnole, tedesche e i compagni del team italiano. Vittorio Gastaldi si è aggiudicato anche un incredibile secondo posto nella specialità della solo dance.

La stagione continua ancora per gli atleti sanremesi, in partenza per Lleida, in Spagna, dove la settimana prossima parteciperanno ai campionati Europei di quartetto. «Forza ragazzi!» – dice l’Asd Bastia Albenga-Sanremo.