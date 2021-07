Intenso fine settimana di cultura a Ventimiglia

Ventimiglia. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, nel promuovere la serie di spettacoli ed eventi collaterali ispirati a Odisseo organizzati nel teatro romano di Albintimilium e sul territorio della città, propone per l’ultimo weekend di luglio un intenso programma di incontri, attività culturali e didattiche.

Il primo appuntamento, già totalmente sold-out, è in programma venerdì 30 luglio, alle 21, con una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie impegnati in un laboratorio didattico sull’argilla in cui, dopo una breve introduzione grandi e bambini verranno coinvolti nella realizzazione di piccoli oggetti utilizzando questo materiale utilizzato dall’uomo sin dal Neolitico.

Sabato 31 luglio, alle 18, ai Giardini Botanici Hanbury, verrà presentata in anteprima l’ultima edizione dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri dedicata a L’Album Berger. Una raccolta fotografica in onore di Thomas Hanbury che edita l’omaggio di 150 botanici dell’epoca al creatore dei giardini di La Mortola. Oltre alle curatrici del volume, Francesca De Cupis (MIC) e Daniela Gandolfi (IISL), interverrà il direttore dei Giardini professor Mauro Mariotti. A seguire la suggestiva interpretazione del Liber Theatrum di Diego Marangon.

Infine domenica 1 agosto, alle 21, la serie di incontri “Il Museo al brillar di stelle” prevede un’esplorazione guidata a “lume di candela” dedicata a “Odisseo/Ulisse e altri miti del mare al MAR”, in cui, attraverso la lettura di alcuni reperti presenti nel percorso museale, legati al mito greco e romano, si potrà approfondire il fil rouge che unisce una “favola” nata migliaia di anni fa con la nostra società, testimoniata da tutti quei luoghi nel Mediterraneo che vedono i propri natali nei mitici viaggi dell’eroe greco.

Info e prenotazioni al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41, su www.marventimiglia.it, allo 0184/351181 o su museoventimiglia@gmail.com oppure ai Giardini Botanici Hanbury, in corso Montecarlo 43, al 338 6273449 o liber.theatrum@gmail.com.