Incendi in Sardegna, presidente Toti: «Liguria pronta ad aiutare con ogni mezzo a disposizione»

Genova. «Regione Liguria è pronta ad aiutare la Sardegna con ogni mezzo che ha a disposizione. Viviamo con preoccupazione, angoscia e dolore queste ore drammatiche che sta vivendo la Sardegna, devastata da incendi che stanno assumendo dimensioni senza precedenti. Siamo vicini a tutta la popolazione e ai sindaci che stanno affrontando questa emergenza e stiamo seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione, mettendoci a disposizione per fronteggiare le emergenze del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Sardegna non mollare!». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone in merito agli incendi che stanno devastando la Sardegna.