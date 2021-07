In mongolfiera da Pigna ai campi di lavanda, boom di prenotazioni per il volo ancorato

Pigna. Piace la nuova proposta nata dalla collaborazione tra Comune di Pigna, Progetto Lavanda della Riviera dei Fiori, Centro Italiano Lavanda e CNA Imperia e offre, è proprio il caso di dirlo, un nuovo sguardo sull’offerta turistica per i visitatori che giungeranno nel Ponente Ligure.

In occasione di “Piacere Lavanda, Piacere Pigna”, l’iniziativa dedicata alla tipica aromatica, sono già molte le persone che hanno prenotato per partecipare a un volo in mongolfiera vincolato nel tardo pomeriggio di sabato 24 e domenica 25 luglio, con partenza dal campo sportivo di Pigna.

L’originalità del battesimo del volo ancorato in mongolfiera può far nascere il desiderio di un volo in libertà che potrà essere realizzato grazie alla collaborazione fra Mongolfiere Mondovì e Lavanda della Riviera dei Fiori. Inoltre, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 luglio vi è la possibilità di scegliere uno dei pacchetti “volo + cena” o “volo + pernottamento” disponibili al momento della prenotazione.

Si tratta di una nuova forma di turismo su cui hanno puntato gli organizzatori della manifestazione: trovare un’iniziativa originale in grado di coinvolgere diversi soggetti, ciascuno con le proprie peculiarità (chi con l’ottima e variegata proposta gastronomica, chi con lo charme delle strutture ricettive) per poter ottenere un risultato comune: la valorizzazione di Pigna e del territorio della Alta Val Nervia utilizzando un denominatore comune quale la Lavanda della Riviera dei Fiori.

E ora qualche info pratica: l’appuntamento è per sabato 24 (alle 18) e per domenica 25 luglio (alle 17,40) quando cominceranno le operazioni per gonfiare la mongolfiera e prepararsi così al volo. Questo passaggio è, probabilmente, uno dei più affascinanti di tutta l’esperienza poiché consiste nel modulare sapientemente l’aria calda per far sì che, una volta saliti a bordo, i passeggeri possano ammirare dall’alto il paesaggio di Pigna e dell’Alta Val Nervia. I voli vincolati si svolgeranno dalle 19 alle 21.

Gli interessati a partecipare al volo in mongolfiera o a usufruire di uno dei pacchetti “volo + cena” o “volo + pernottamento” dovranno prenotare contattando direttamente il Comune di Pigna allo 0184 241016, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12 oppure scrivendo a eventipigna@libero.it. Gli organizzatori assicurano il rispetto delle procedure anticovid e le operazioni di sanificazione previste dalle direttive. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito lavandarivieradeifiori.it