Imperia, visita guidata alla Cupola della Basilica di San Maurizio

Imperia. Riprendono le visite alla Cupola della Basilica di san Maurizio. Il Comitato Sotto Tina invita tutti ad una visita guidata all’interno della Basilica e successivamente alla cupola, che è programmata per sabato 24 luglio, alle 19.

La manifestazione si divide in tre parti:

1 – Una storia delle vicissitudini inerenti la sua costruzione, dal 1781 al 1837.

2 – Un giro all’interno, con la descrizione dei quadri ed altri manufatti storici presenti, qualcuno coevo alla costruzione, ed altri di stile barocco portati ivi prima della demolizione della vecchia parrocchiale.

3 – una salita, sempre guidata, nella parte interna del tempio neoclassico, fino al raggiungimento della cupola, ed uscita, il tutto in completa sicurezza.

La visita completa ha una durata di 60 minuti. Poiché sono ancora in vigore misure restrittive per il contenimento della pandemia, chi desidera partecipare alla visita guidata deve obbligatoriamente osservare le seguenti “regole”.

a) Il numero dei partecipanti verrà contingentato in massimo 20/25 persone.

b) E’, quindi, obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata esclusivamente via telefono al numero 339 2077479.

c) E’ necessario venire muniti di mascherina, mentre il comitato provvederà agli erogatori di gel disinfettante.

d) Verranno fatti due “gruppi” di 10/12 persone.

e) E’ previsto un contributo, per persona, dai 13 anni in su, di euro 5,00.

L’appuntamento, per i prenotati, è fissato alle 19, sabato 24 luglio, a Porto Maurizio, in piazza Duomo, alla porta della Basilica corrispondente al campanile Nord (quello con campane ed orologio). La visita alla cupola della Basilica è un’iniziativa dell’Associazione di volontariato “Comitato Sotto Tina”.