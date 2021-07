Imperia, tir fermato in autostrada con 363 chili di droga: conducente in manette

Imperia. Nella giornata di ieri, una pattuglia della polizia stradale di Imperia, impegnata nell’attività di vigilanza lungo l’autostrada A10, ha sottoposto a controllo un mezzo pesante condotto da un cittadino straniero.

Durante le fasi del controllo, l’autotrasportatore, uno straniero, ha dimostrato un certo nervosismo insospettendo gli agenti che hanno così proceduto ad una verifica più approfondita del mezzo. All’interno della cabina del conducente sono stati rinvenuti 11 pacchi di cartone, per un quantitativo totale di 363 kilogrammi di hashish. L’autista è stato arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e per ingresso illegale nel territorio, essendosi introdotto nel nostro Paese nonostante fosse destinatario di un provvedimento di espulsione

Si tratta sicuramente di uno dei più ingenti quantitativi di droga sequestrati nell’ultimo periodo dalla polizia stradale a testimonianza, ancora una volta, di come l’Autostrada dei Fiori sia un percorso privilegiato per il traffico di droga.