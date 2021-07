Imperia, scontro auto – motorino in viale Matteotti: ferita una ragazza

Imperia. Scontro tra una Renault Clio e un motorino nel pomeriggio di oggi in viale Matteotti a Imperia all’altezza di piazza della Vittoria.

Per cause in corso di accertamento i due mezzi sono venuti a contatto e ad avere la peggio è stata la ragazzina, una quindicenne, a bordo del mezzo a due ruote soccorsa da un equipaggio della Croce Rossa di Imperia che l’ha trasportata all’ospedale del capoluogo in codice giallo di media gravità.

Sul posto per i rilievi e per la disciplina del traffico è intervenuta un’auto della polizia.