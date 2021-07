Imperia, scontro auto – moto in piazza Dante: feriti mamma e figlio

Imperia. E’ di 2 feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato intorno alle 4 della notte scorsa in piazza Dante nel capoluogo. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia intervenuta sul posto si sono scontrati un’ auto e una moto con a bordo un ragazzo di 17 anni e la madre.

Ad avere le peggio sono stati mamma e figlio, in particolare il giovane che ha riportato un trauma cranico. Entrambi sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale del capoluogo da 2 equipaggi della Croce Rossa di Imperia e della Oro di Cervo.

Necessario anche l’intervento dell‘automedica del 118 Alpha 1.