Imperia, riprende l’attività dei cronometristi

Imperia. La pandemia sta lasciando il passo a un lento ritorno alla normalità. Anche lo sport sta lentamente riprendendo, in sicurezza, le proprie attività. E con gli sportivi non potevano mancare i cronometristi.

Dopo lunghi mesi passati a frequentare i corsi di aggiornamento e a testare le apparecchiature in dotazione

(19 Cronometri scriventi, 2 fotoFinish Lynx, Transponder attivi e passivi) ed i vari programmi per redigere le classifiche delle diverse discipline sportive, i cronometristi della Federazione Italiana Cronometristi- Associazione Cronometristi Riviera dei Fiori, capitanati dallo storico presidente Angelo Masin, hanno ripreso appieno l’attività.

Durante il periodo invernale pochi organizzatori sono riusciti a sfidare le stringenti regole dettate dai protocolli sanitari, ma, quando è stato necessario calcolare un tempo per stilare una classifica e assegnare una meritata vittoria, ecco che i cronometristi dell’Associazione di Imperia, nella massima sicurezza, si sono prodigati per fornire un servizio adeguato. Sono stati impegnati nella “Sanremo Urban Trail”, corsa podistica di 62 o 32 km che partendo e arrivando nel centro città ha raggiunto le splendide montagne che fanno da cornice alla Città dei Fiori, nella competizione ciclistica femminile Elite nazionale Trofeo di Ceriale, nelle 4 giornate di gara del Rally di Sanremo prova di Campionato Italiano Rally, nelle gare di motocross del Campionato Regionale Ligure e

nelle giornate dedicate all’atletica leggera. Durante il Rally di Sanremo, di particolare rilevanza è stata la collaborazione con la Rai per la messa in onda in diretta della prova spettacolo. I tempi che gli appassionati vedevano scorrere sul video erano forniti alla grafica dell’emittente televisiva dai Crono Imperiesi attraverso cavi in fibra ottica e collegamenti radio.

Nelle ultime settimane grazie al costante impegno e alla caparbietà degli organizzatori le manifestazioni stanno finalmente riprendendo e i Crono Imperiesi saranno come sempre sul posto per certificare i tempi degli atleti. Le attività dell’Associazione Cronometristi Imperiesi possono essere seguite sul sito www.cronoimperia.it e alla pagina Facebook Crono Imperia.