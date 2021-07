Imperia, raccolta differenziata: i possessori di seconde case possono ritirare le chiavi di accesso alle isole in otto punti informativi

Imperia. Nuovi servizi per i cittadini non residenti e i proprietari delle seconde case ad Imperia. L’amministrazione comunale, in collaborazione con De Vizia e Urbaser (aziende che gestiscono il servizio di igiene urbana dal luglio 2020) dal mese di luglio ha deciso di mettere a disposizione degli utenti “delle seconde case” (ovvero le utenze TARI Non Residenti, proprietari e affittuari) delle isole ecologiche ad accesso controllato per consentire il corretto conferimento dei rifiuti anche in caso di rientro al proprio domicilio in giorni in cui non è prevista la raccolta del rifiuto prodotto. Tali isole saranno operative sette giorni su sette per tutto il periodo estivo e accessibili esclusivamente tramite chiave e si trovano in prossimità dagli accessi autostradali di Imperia Ovest (parcheggio di via Littardi) e Imperia Est (parcheggio di via Pindemonte).

Per questo il Comune di Imperia ha deciso di promuovere una serie di punti informativi per agevolare la consegna delle chiavi di accesso agli utenti delle seconde case, che riceveranno anche un pieghevole informativo con le informazioni utili per fare al meglio la raccolta differenziata anche in vacanza.

Ecco di seguito il programma:

Sabato 17 luglio

Via San Giovanni 8.30-12.30/Borgo Marina 17-20

Domenica 18 luglio

Borgo Marina 9-11

Sabato 24 luglio

Via San Giovanni 8.30-12.30/Borgo Marina 17-20

Domenica 25 luglio

Borgo Marina 9-11

Sabato 31 luglio

Via San Giovanni 8.30-12.30/Borgo Marina 17-20

Domenica 1° agosto

Borgo Marina 9-11

Sabato 7 agosto

Via San Giovanni 8.30-12.30/Borgo Marina 17-20

Domenica 8 agosto

Borgo Marina 9-11

Terminate le giornate di consegna nei punti informativi, le chiavi si potranno ritirare presso il centro servizi De Vizia sito in via Nazionale 326 ad Imperia.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook De Vizia Urbaser Imperia o telefonando al numero verde 800.99.77.40 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16).