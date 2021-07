Imperia. Si è chiusa la seconda settimana di Educamp 2021, che vede il sistema imperiese del rugby impegnato ai massimi livelli per garantire il successo dell’attività.

«Di successo in effetti si parla. Le iscrizioni per Educamp, in programma al “Pino Valle” fino alla fine di luglio, sono state chiuse già dopo i primi dieci giorni dall’apertura del sito dedicato. Il bilancio fino a questo punto è più che lusinghiero. In totale sono stati seguiti 50 tra bambini e ragazzi in ogni settimana. Sono stati impegnati in modo continuativo in un’attività multisportiva. Fra le varie discipline in approccio ci sono ovviamente rugby e poi calcio, pallamano, baseball, judo, basket, hockey su prato, volley, dodge ball, skate board, tiro con arco, mtb, bocce.

I tecnici coinvolti sono tutti laureati o laureandi in scienze motorie o tecnici provvisti di ogni tipo di licenza federale per i rispettivi sport di competenza. Appare molto interessante l’impegno di questi non solo nelle fasi sportive, ma anche in quelle di rilassamento psicologico e ancora nell’osservazione delle abilità motorie. Un servizio di assoluta importanza.

Non mancano poi i momenti di attività didattiche, con il disegno e i giochi di società, anche se poi si sa che tanti aspettano il venerdì per il gran finale con i giochi d’acqua. Non mancano anzi i recuperi di vecchi giochi di strada che hanno proprio l’acqua come protagonista. Non si parla di comuni “gavettoni”, c’è una strategia anche nel folle divertimento controllato.

Detto questo, si passa ormai al mese di luglio, sempre con il coordinamento di Massimo Zorniotti e il grande impegno di Alessandro Castaldo, che di fatto “vive” sul campo, essendo anche mediano della locale franchigia della Union Riviera Rugby. In ogni caso è riduttivo citare solo due fra i protagonisti di questo vero evento sportivo in continuità. Una menzione va sempre e comunque a tutto il grande gruppo di tecnici e addetti ai lavori che si prodigano affinché il sistema funzioni alla perfezione, sia in campo che nella club house, cuore organizzativo e di assistenza imprescindibile al sistema» – dicono gli organizzatori.