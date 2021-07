Imperia, morti per Covid nelle rsa: dalla Procura le prime richieste di archiviazione

Imperia. La Procura della Repubblica di Imperia ha richiesto l’archiviazione di alcune delle denunce sporte dai familiari di anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite e nelle case di riposo, morti a causa del Covid-19 nel corso della prima ondata nella primavera del 2020.

Gli accertamenti compiuti, infatti, non farebbero emergere responsabilità a carico dei gestori né del personale all’interno delle strutture.

Tra la primavera e l’estate dello scorso anno, gli inquirenti avevano acquisito numerose cartelle cliniche dei tanti anziani deceduti. Una situazione delicata, sulla quale la Procura ha voluto far luce a seguito di alcuni esposti presentati dai parenti delle vittime: tutti degenti morti a causa di infezione da Covid-19, come accertato dai tamponi positivi effettuati sui malati. Tanti anziani, inoltre, sono deceduti nelle strutture di ricovero a causa di febbre e infezioni polmonari: un’impennata di morti, quella che si è registrata a inizio 2020, che ancora non si credeva fosse legata alla pandemia da Coronavirus.