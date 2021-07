Imperia, le reazioni politiche alla cacciata dei carabinieri da parte del sindaco Scajola

Imperia. «Cambiamo si dissocia e condanna fermamente il comportamento tenuto dal consigliere del Movimento 5 Stelle Maria Nella Ponte durante la seduta consiliare tenutasi nella serata di ieri», lo scrive il capogruppo arancione in consiglio comunale Davide La Monica.

«L’aula consiliare è il luogo dove ogni consigliere comunale è tenuto a lavorare con la massima serietà nell’interesse della città e dei cittadini, è inaccettabile che venga utilizzato alla stregua di un palcoscenico.

Riteniamo che contattare i carabinieri per così futili motivi, oltre a distogliere i militari dalla loro fondamentale attività finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini, svolta quotidianamente e costantemente con estrema professionalità e serietà, sia stato un gesto sbagliato, eccessivo ed esclusivamente finalizzato a squalificare l’importante lavoro che si stava svolgendo all’interno dell’aula», conclude La Monica, senza però, spendere una parola a difesa dei carabinieri dall’attacco dell’ex ministro.

Sulla stessa linea il compagno di partito Antonello Ranise che fa quadrato intorno al sindaco e critica operato dei carabinieri e Ponte: «Dispiace dover commentare in modo assolutamente negativo la seduta consiliare di ieri sera, per molti aspetti interessante e svoltasi in un clima civile e su alcuni punti anche di condivisione tra maggioranza e opposizione. Non ero presente per motivi di lavoro quando la consigliera Ponte ha chiesto l’ intervento delle forze dell’ordine in merito all’ uso delle mascherine da parte di alcuni consiglieri che non la indossavano.

Mi pare comunque che il presidente del consiglio comunale abbia dato risposte adeguate, e in ogni caso ricordo che la massima autorità sanitaria cittadina è il sindaco. Se poi si vuole creare un “caso” comunque e a prescindere, anche per motivi futili, allora ogni occasione è buona. Lo stesso intervento delle forze dell’ordine, in pieno svolgimento dei lavori consiliari e interrompendo di fatto la seduta, mi ha lasciato basito. Intervento oltretutto in contrasto con il regolamento del consiglio comunale, che ha una propria autonomia statutaria e che rappresenta l’ espressione massima della vita democratica cittadina, e che ha indotto il sindaco, a cui va la mia personale solidarietà, ad intervenire a tutela del consiglio stesso.

Il rispetto delle Istituzioni è il principio basilare su cui si fonda la democrazia, a qualsiasi livello la si eserciti, ed è stato squalificante per chi come il sottoscritto ci crede senza se e senza ma, assistere a quanto accaduto ieri sera».