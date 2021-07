Imperia. Un apparecchio wireless malfunzionante potrebbe essere stata la causa dei disagi segnalati da diversi automobilisti e moticiclisti imperiesi stamattina in piazza del Duomo a Porto Maurizio.

Alcuni si sono accorti di non riuscire a chiudere o a riaprire l’auto con il telecomando, mentre altri, addirittura, non sono riusciti ad avviare i loro mezzi per problemi evidentemente legati alle centraline elettroniche.

C’è anche chi ha chiamato il meccanico per far sostituire (inutilmente) la batteria dell’auto.

Le interferenze potrebbero essere state causate dalle antenne per i cellulari che si trovano nella zona o dalla vicina questura.