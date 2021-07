Imperia, in piazza Calvi arrivano le palme della California: le più resistenti al punteruolo rosso

Imperia. Da questa mattina in piazza Calvi sono state messe a dimora le nuove palme di “Washingtonia robusta” della California.

«Abbiamo riqualificato l’entrata da levante in città, impiantando le palme a completamento di quelle già presenti nell’aiuola di fronte che sono dello stesso tipo. Le palme, oltre a costituire in qualche modo la storia di quella zona, negli anni 50 tutta via Serrati aveva le palme ai lati, non danno alcun problema agli asfalti, né hanno rami che possano disturbare i mezzi di passaggio sul sedime stradale», spiega l’assessore al Verde pubblico e all’Arredo urbano Laura Gandolfo.

«Entro qualche giorno -sottolinea l’assessore– verranno ridisegnati i parcheggi e quindi ripristinata l’area di sosta»