Imperia, i temi del consiglio comunale: Ciclabile, nuovi aumenti Tari e procreazione assistita

Imperia. Il consiglio comunale ha approvato con il voto favorevole della maggioranza che sostiene l’amministrazione Scajola, quello contrario delle minoranze, salvo un astenutola variazione delle tariffe Tari. L’assessore alle Finanze Fabrizia Giribaldi nell’illustrare la pratica ha parlato di un aumento medio dell’1,57 per cento in bolletta, invitando «a non parlare di stangata».

«In realtà – dice il capogruppo di Cambiamo Davide La Monica – con il porta a porta il costo di raccolta è passato da 400mila euro a 1 milione di euro. Si comprende che il nuovo sistema comporti costi maggiori, ma con questo trend i benefici vengono vanificati». Gli aumenti colpiranno in particolare i cittadini single.

Il sindaco Claudio Scajola in apertura di Consiglio comunale aveva comunicato al parlamentino che lunedì 5 luglio si riunirà la conferenza dei servizi per la valutazione delle varianti della Pista ciclabile. Preliminarmente, Scajola, ha chiesto la convocazione della commissione lavori pubblici, presenti i progettisti e il dirigente di settore.

In chiusura, è stata discussa e votata, quasi in concomitanza con il blitz dell’Arma, la mozione sottoscritta da tutti i capigruppo e illustrata dalla capogruppo della Lega Monica Gatti (ascolta intervista) la mozione sulla fecondazione assistita.