Imperia. Emergenza questo tardo pomeriggio in val Prino per un incendio divampato all’interno di un deposito di materiale per l’edilizia. I vigili del fuoco sono accorsi in via Allende, in seguito della chiamata degli stessi proprietari del deposito danneggiato dalle fiamme. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il rogo si sia sviluppato in seguito a un piccolo fuoco di pulitura scappato di mano, estesosi ad alcune cataste di legna e arrivando ad aggredire anche un camioncino che è finito semi carbonizzato.

Tanta apprensione nel quartiere che è oggetto da alcuni giorni di una richiesta di attenzione inoltrata dal comitato val Prino direttamente al sindaco Scajola. Secondo i residenti, la zona, sede di diverse abitazioni, aziende agricole e attività turistiche, sarebbe costantemente a rischio di episodi come quello accaduto oggi. Nella frazione, infatti, oltre al deposito di materiali edili, è presente anche un parcheggio per camion cisterna deputati al trasporto del gas.