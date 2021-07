Imperia, discarica a cielo aperto alle Case Parcheggio di via Airenti

Imperia. «Vorrei segnalare, come in passato ho già fatto sia al Comune che agli organi competenti, il grave stato di degrado in via Giuseppe Airenti alle Case Parcheggio, una discarica abusiva: cumuli di spazzatura con conseguente pericolo di malattie, topi, incendi», lo scrive un lettore.

Nell’area si sono sviluppati in diverse occasioni alcuni incendi. Il lettore si rivolge al sindaco Claudio Scajola e all’assessore Antonio Gagliano.

«Questo è il biglietto da visita per i turisti prevalentemente tedeschi che abitano il nostro entroterra. Il comune e l’assessore Antonio Gagliano, responsabile della sicurezza, promettono interventi ma rimangono solo promesse nonostante le varie segnalazioni, evidentemente meglio sistemare dove conviene e dove fa notizia. Parlo a nome di altre famiglie che si sentono abbandonate. Per il sindaco Claudio Scajola e per l’assessore Gagliano Piazza Dante è la grande bellezza, via Airenti la grande “munnezza”», conclude il cittadino.