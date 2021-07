Imperia. Da agosto 2021 Unogas Energia diventa Unoenergy: un nuovo nome ed un nuovo logo, con la stessa attenzione al cliente ed eccellenza del servizio di sempre, ed in più un crescente focus su sostenibilità ed innovazione.

Il 1° luglio 2021, Unogas Energia Spa, ha variato la propria ragione sociale in Unoenergy Spa: un cambiamento che racconta l’evoluzione della nostra azienda, da leader nazionale nella fornitura di gas naturale ed energia elettrica a partner attivo nella transizione energetica. Qualità, competenza, convenienza e vicinanza al cliente, restano i principi del nostro lavoro. In più, l’offerta di Unoenergy si arricchisce, grazie a servizi e soluzioni innovativi per la gestione delle utenze domestiche, business e condominiali in modo sostenibile e trasparente: «Un nuovo logo, unico e comune a tutte le società del gruppo, simboleggia questo cambiamento, proiettandoci in un futuro, sempre più attento alla sostenibilità ed all’efficienza, mantenendo le radici ben salde nella nostra storia».

Foto 2 di 2



Maggiori informazioni sono disponibili chiamando il numero verde gratuito 800 089 952 o presso i Unoenergy Point:

Sanremo (Im) – Lamarmora – Via Lamarmora 26-28 – tel. 0184 994501

Sanremo (Im) – Raimondo – Corso Orazio Raimondo 15 – tel. 0184 1968045 – cell. 338 6444109

Imperia (Im) – Piazza Andrea Doria 1 – tel. 0183 960470

San Lorenzo al Mare (Im) – Via Cristoforo Colombo 11 – cell. 335 8155795

Santo Stefano al Mare (Im) – Lungomare Cristoforo Colombo 53 – cell. 335 8155795.

Dal 21 al 31 agosto 2021 torna Unojazz&Blues nel cuore di Sanremo, in Piazza Borea d’Olmo, per otto serate di grande musica e nuova energia. In collaborazione con il Comune di Sanremo, Dimensione Musica Sanremo e Dem’Art, Unoenergy porta la musica nel centro della Città dei Fiori con otto grandi concerti gratuiti in Piazza Borea d’Olmo, targati Unojazz&Blues:

Unojazz&Blues Storia della Batteria il 21, 22, 28, 30 e 31 agosto 2021. L’importanza del ritmo nella musica italiana ed i suoi protagonisti, un evento dedicato prettamente ai vari stili di accompagnamento musicale, nei vari generi (jazz, rock, funk, latin), grazie ad alcuni grandi nomi italiani della storia musicale di questo paese.

Unojazz&Blues Voce di Donna il 23, 27 e 29 agosto 2021. Una rassegna dedicata alla voce femminile con due talenti emergenti nel panorama artistico italiano e la partecipazione di Karima, una delle principali cantanti della scena vocale italiana, accompagnata da un trio d’eccezione. Otto serate imperdibili per gli appassionati, gli addetti ai lavori e le famiglie.

Info e prenotazioni sul sito unojazzandblues.it.

La locandina: Unojazz&Blues, Unojazz&Blues