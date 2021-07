Imperia. Giocoleria, equilibrismo e acrobatica aerea. Tutto questo, e molto altro, è “Circus Show”, lo spettacolo presentato da Fortunello e Marbella della Fem Spettacoli, con la partecipazione delle allieve della Scuola di Circo, Ginevra e Alessia, in arte Mirtilla e Clorofilla. Un susseguirsi di numeri circensi e comicità che animeranno, a partire dalle 21:15, nel piazzale Santa Lucia a Borgo Prino.

«Un appuntamento che dimostra la varietà del calendario eventi allestito per questa estate. Non soltanto tocchiamo i diversi angoli della città, in questo caso Borgo Prino, ma andiamo incontro a esigenze di pubblici diversi. Questo è uno spettacolo che sicuramente troverà l’apprezzamento di bambini e famiglie, anche perché Fortunello e Marbella sono ormai una garanzia di intrattenimento per tutte le età. Ringrazio il Comitato di Borgo Prino per la fattiva collaborazione nell’organizzazione e la promozione degli eventi», commenta l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.