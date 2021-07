Imperia apre l’era dello sharing presentando la prima flotta su strada di monopattini elettrici dell’estremo Ponente ligure. Si è tenuto questa sera il battesimo del nuovo servizio di trasporto pubblico condiviso, inaugurato con un giro in Calata Cuneo dal sindaco Claudio Scajola, dall’assessore all’Ambiente Laura Gandolfo e dall’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano.

I monopattini a disposizione della cittadinanza e dei turisti saranno in totale 400, dislocati in 85 piazzole cittadine da dove prenderli e posarli. Per poterli utilizzare, basta scaricare sui propri smartphone l’applicazione della società proprietaria, Bolt, seguire le istruzioni e il gioco è fatto. Il costo promozionale per le prime due settimane sarà di 5 centesimi al minuto senza costi fissi di sblocco.

Attenzione però alla guida. Proprio ieri, in preparazione dell’evento di oggi, il primo cittadino del capoluogo ha firmato un’ordinanza per istituire le regole di viaggio di questi nuovi tipi di mezzi a due ruote. Diversi i divieti in vigore sul territorio comunale.

«Crediamo molto nella mobilità elettrica e la nostra Città sta diventando un punto di riferimento nazionale su questo campo. Il fatto che Bolt, società leader in Europa, abbia scelto Imperia per il suo lancio in Italia non può che essere per noi motivo di orgoglio. L’avvio del servizio in sharing dei monopattini elettrici mette insieme lo sviluppo tecnologico e l’attenzione all’ambiente», ha dichiarato il sindaco Scajola.