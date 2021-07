Imperia. Vintage, veicoli d’epoca, collezionismo, senza dimenticare l’importanza di conoscere le regole della strada e di guidare in sicurezza. Ha preso il via stamane, in Calata Anselmi, Mercatoretrò: manifestazione patrocinata dal Comune di Imperia, che si svolgerà fino all’11 luglio.

Tanti gli eventi e le iniziative in programma legate al mondo dei motori e al vintage in tutti i suoi aspetti. «Due giorni di vintage e di motori a tutto spiano», dichiara l’organizzatore dell’evento, Giuseppe Lo Sicco, dallo stand del Comitato del Circuito di Ospedaletti. «Senza i club e senza gli amanti dei motori queste manifestazioni non sono possibili – aggiunge Lo Sicco – Per questo ringrazio tutti i club intervenuti a Mercatoretrò 2021».

Alla tre giorni è presente anche la Scuola Federale di Motociclismo della “Nannelli Ride Accademy” con il tecnico federale FMI, il sanremese Livio Bellone, ed il direttore Tecnico FMI, il ventimigliese Roberto Sassone, con il progetto “Nel cuore della Liguria in moto, guidando bene, guidando sicuro”. «Abbiamo organizzato una manifestazione legata alla sicurezza in moto – spiega Bellone – Oggi si andrà a fare un giro in moto nell’entroterra ligure per far conoscere la Liguria e i suoi prodotti, ma soprattutto per insegnare ad andare in moto in sicurezza, migliorando la propria guida. Abbiamo presentato l’airbag per i motociclisti, che è una cosa molto importante e che consiglio». Presentato, inoltre, l’attesissimo evento di settembre, quando a Ospedaletti avrà luogo la rievocazione storica del circuito alla quale parteciperanno molti campioni del passato.

Alla partenza del motogiro, era presente anche l’assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino: «Un weekend di luglio iniziato con il botto – ha detto – Finalmente questa mattina abbiamo visto tante moto, bellissime auto e tanta gente negli stand».

La manifestazione ospiterà espositori accuratamente selezionati dall’organizzazione provenienti da tutta Italia. Rivenditori, antiquari, collezionisti provenienti dall’Italia e dalla Francia che esporranno prestigiose rarità e pezzi unici: modellismo, vinili, quadri, ricambi ed accessori per auto e moto, libri e manuali, gadgets e molto altro per soddisfare i desideri e la curiosità di un pubblico sempre più affezionato che frequenta Mercatoretrò fin dalla prima edizione.

Sabato 10 luglio: 9 alle ad Imperia Calata Anselmi, Borgo Marina la Sezione Nord Ovest promuoverà l’11° giro dei pirati, verrà allestito un gazebo, dove verranno proiettate alcune slide, nonché la visione di materiale tecnico per moto, fornito dalla Tucano Urbano . Nel pomeriggio, verrà allestito un piccolo circuito dove i ragazzi da 6 a 12 anni potranno provare le minimoto.

Domenica 11 luglio: mattinata si esibiranno, direttamente dal Campionato Italiano, alcuni piloti Liguri Imperiesi in sella alle Ohvale ed ai Motard, saranno presenti: Francesco Curringa, Francesco Ferrero, Tommaso Corsaro, Davide Dallava, Enrico Repetti, Gianni De Matteis, Christian De Rose ed altri super ospiti. Nel pomeriggio ancora spazio ai ragazzi dai 6 a 12 anni sul circuito per provare le minimoto.

[Foto e video: Christian Flammia]