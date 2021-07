Sanremo. Al teatro Ariston arriva “La belle vie“, nuovo spettacolo messo in scena dalla più grande compagnia europea di circo contemporaneo, Le Cirque World’s Top Performers, che, per la speciale occasione, vede anche la riapertura del tetto del Roof, chiuso dal lontano 1994, che lo ospiterà.

Dopo il debutto a Cherasco, lo spettacolo, che interpreta la riapertura alla vita, la ripartenza degli spettacoli dal vivo e in presenza, farà tappa in Liguria, precisamente a Loano, Alassio e Sanremo dal 28 luglio al 8 agosto, per poi concludere a Lignano Sabbiadoro.

«Per noi è un’emozione doppia perché rivediamo alcuni dei nostri artisti sotto i riflettori per ammirarli in ciò che di formidabile sanno fare – ha dichiarato Gianpiero Garelli, fondatore e ideatore di Le Cirque WTP – . Inoltre ritroviamo il pubblico, gli applausi e il piacere di stare tutti insieme per qualche ora. Anche il titolo di questa produzione ha un significato speciale, perché “La belle vie”celebra la riapertura alla vita, il ritorno degli spettacoli dal vivo ed è dedicata a chi desidera ritrovare tutto quello a cui, da oltre un anno, ha dovuto rinunciare».

“La belle vie” è la terza produzione di Le Cirque WTP, un format completamente diverso rispetto agli spettacoli “Alis” e “Tilt”, progettati per arene e grandi teatri con migliaia di spettatori ad ogni replica.

«Si tratta di uno spettacolo innovativo per l’Ariston – afferma Walter Vacchino, patron dell’Ariston – ed infine ci sono elementi di cui si ha un gran bisogno in questo momento. Questo show è la realizzazione di un sogno, il circo contemporaneo e le persone tornano ad incontrarsi, sedute e distanziate, brindando alla ricerca della serenità. Non dimentichiamo che, in un’estate sotto osservazione e molto particolare, questo è uno spettacolo che pone il limite a 100 spettatori per ogni replica, in una sala che abitualmente ne accoglie 300. Inoltre, meteo permettendo, riapriremo il tetto scorrevole del Roof e ci ritroveremo tutti sotto le stelle. “La belle vie” è un omaggio dell’Ariston e alla città di Sanremo».

“La belle vie “va in scena in un ambiente intimo e raffinato, è una produzione che, alle arti circensi, unisce cabaret, musica e danza, e la cui direzione artistica è firmata da Onofrio Colucci: «La bellezza delle performance di questi artisti di livello internazionale e di cui fanno parte anche la cantante e trapezista australiana Elli Huber e la multitalentuosa Purplegiù di Las Vegas, sono ispirate dalla tradizione del Cabaret e ci ricorderanno che la vita è bella, che va celebrata in ogni momento contro la minaccia della mortificazione dei tempi difficili. Nel mio ruolo di cerimoniere e ospite di questo spettacolo in leggerezza, cercherò di assicurarmi che il pubblico possa godere al massimo di una bolla spazio-temporale, dove dimenticare per un po’ tutto il resto!».

Da mercoledì 28 luglio e fino a domenica 8 agosto, al Roof del Teatro Ariston, “La belle vie” accoglierà il pubblico in un’atmosfera elegante, con arredi che richiamano un ambiente Lounge, tra divanetti e pouf di colore bianco e un servizio bar di grande qualità per la degustazione di drink. Il tutto con un music design prima e dopo ogni show, realizzato da MC2-Radio Monte Carlo 2.

Per il numero limitato di posti disponibili, a causa delle regole sanitarie, l’ingresso è consentito ad un massimo di 100 persone per ogni rappresentazione. Per questa ragione Le Cirque WTP ha previsto ogni giorno due fasce orarie e due repliche dello spettacolo, dalle 18,30 alle 20,30 o dalle 21,30 alle 25.

Prevendite direttamente alla biglietteria del Teatro Ariston oppure online su www.ticketone.it.