Il tour dei Nuovi Solidi fa tappa a Diano Marina

Diano Marina. E’ quella di Diano Marina la prima tappa di agosto del tour dei Nuovi Solidi, l’affermata tribute band di Lucio Battisti. Non nuovo al palcoscenico di Villa Scarsella, il gruppo capitanato da Bruno Balbo si esibisce domenica 1 agosto con inizio dello spettacolo, ad ingresso libero, alle 21.30.

I Nuovi Solidi sono Massimo Cuccaro (voce), Monica Cortiula (cori, chitarra acustica e canto), Manuela Restelli (cori), Bruno Balbo (organo hammond), Adriano Alberti (chitarre elettriche e synth), Mirko Vecchiola (chitarra acustica), Alessio Benedetto (batteria), Roberto Curti (basso) e Francesco Genduso (fonico).

La band Nuovi Solidi nasce nel 2004, inizialmente per suonare i più grandi successi della musica italiana degli anni ’60-’70. Il nome viene gentilmente concesso da Pino Inferrera, leader dell’omonima band che in quegli anni era molto apprezzata. Da allora la band ha visto passare al suo interno una serie di musicisti che ne hanno determinato, nel tempo, vari cambiamenti stilistici, sempre comunque ispirati, dalle grandi canzoni della coppia Mogol-Battisti. Con il passare degli anni i Nuovi Solidi diventano tribute band di Lucio Battisti, con un repertorio dei suoi più grandi successi, cercando di rispettare il più possibile gli arrangiamenti originali, scelta per la quale la band viene particolarmente apprezzata. Ad oggi la band vanta centinaia di concerti di grande successo in piazze, teatri e locali della Liguria, Piemonte e Lombardia. Dal 2010 i Nuovi Solidi, con i loro concerti, sostengono la ricerca scientifica sul Neuroblastoma.

Il “weekend lungo” a Diano Marina

Sabato 31 luglio

– Divertiamoci a Diano Marina – mercatino e animazione per le vie del centro cittadino (tutto il giorno)

– Lo Psicanalista – commedia teatrale in due atti, a cura della compagnia Amici del Teatro – Villa Scarsella (ore 21.30)

Domenica 1 agosto

– Diano Colleziona – mercatino antiquariato e collezionismo – vie del centro cittadino (tutto il giorno)

– Divertiamoci a Diano Marina – mercatino e animazione per le vie del centro cittadino (tutto il giorno)

– Festa patronale di Sant’Anna – Santa Messa e processione – frazione Diano Serreta (ore 18)

– Tributo a Lucio Battisti – concerto della band Nuovi Solidi – Villa Scarsella (ore 21.30)

Lunedì 2 agosto

– Chi dice Donna dice Dante “Inferno” – spettacolo teatrale, a cura di Clara Costanzo – Villa Scarsella (ore 21.15). Prossimi appuntamenti: “Purgatorio” (9 agosto) e “Paradiso” (23 agosto)

– Estate in filo animazione – intrattenimento musicale con Gianni Rossi – passeggiata a mare (dalle 21.30 alle 24)

Tutte le sere

– presso il solettone del porto turistico: mercatino estivo artigianale, hobbistica e curiosità

– luna park Dianoland – attrazioni e parco giochi – zona parcheggio via per Gorleri

Orario apertura Ufficio Iat (via Genala)

– tutti i giorni (escluso lunedì mattina), dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.