Il sindacato Adp: «Più polizia a Ventimiglia»

Imperia. Scrivono dal sindacato Adp (Autonomi di Polizia) «Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana e il Presidente Roberto Mongardini sono giunti in visita alcuni giorni fa nella provincia di Imperia e hanno posto attenzione alla grave situazione nella quale sono costretti a lavorare i poliziotti di Ventimiglia. Hanno percorso un lungo viaggio da Pozzallo nel ragusano fino alla rotta balcanica dei migranti a Triestevenbt.

«Ventimiglia non deve essere un dormitorio a cielo aperto per migranti – sono le dichiarazioni del segretario Maiorana – La Segreteria Provinciale ADP di Imperia a seguito di un incontro con il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, cui ha partecipato il Segretario De Mattia e il Vice Segretario. Princi, ha chiesto un forte impegno al primo cittadino e alla giunta comunale affinché siano portavoce nelle sedi opportune di un maggiore incremento degli organici del Commissariato di Ventimiglia e della Polizia Ferroviaria. Questa condizione potrà rassicurare maggiormente i cittadini che si sentiranno più protetti da dover assistere a continue risse tra migranti e rendere l’attività delle forze dell’ordine più efficace. Il forte impegno della Questura di Imperia, la cui attenzione è altissima su Ventimiglia, merita l’attenzione da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza perché Ventimiglia deve ritornare ad essere un bel biglietto da visita per chi entra in Italia».