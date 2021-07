Il sanremese Gianluca Mager partecipa all’Atp 500 di Amburgo

Sanremo. Gianluca Mager parteciperà al German Open, il torneo Atp 500 di Amburgo in programma dal 12 al 18 luglio.

Dopo aver preso parte al Torneo di Wimbledon, il tennista di Sanremo tornerà in campo per una nuova sfida: l’Hamburg European Open in Germania.

Il sanremese, che è l’unico italiano in campo, affronterà oggi, agli ottavi di finale del doppio maschile, insieme a Laslo Đere, sulla terra battuta del Rothenbaum Tennis Center, la coppia formata da Gonzalo Escobar ed Ariel Behar.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)