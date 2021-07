Il sanremese Gianluca Mager partecipa al Croatia Open

Sanremo. Gianluca Mager parteciperà al Croatia Open, in programma dal 19 al 25 luglio.

Dopo aver preso parte all’Hamburg European Open in Germania, il tennista di Sanremo tornerà in campo per una nuova sfida: il Plava Laguna Croatia Open Umag, considerato il torneo internazionale di tennis più antico della Croazia e uno dei tornei più prestigiosi di tutta la regione.

Il primo avversario del sanremese, su campi in terra battuta all’aperto a Umago, sarà lo spagnolo Pedro Martínez. La partita sarà valida per i sedicesimi di finale del singolare maschile del torneo Atp 250 in Croazia.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)