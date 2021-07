Il ramo idrico di Amaie vale 7,5 mln di euro

Sanremo. Il ramo idrico di Amaie vale 7.5 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare. Lo ha annunciato in consiglio comunale l’assessore Massimo Rosano. Questo è l’indennizzo che verrà corrisposto da Rivieracqua alla società partecipata con sede nella Città dei Fiori, per gestire la fornitura di acqua al suo posto. Rivieracqua, che controlla il servizio idrico in diverse zone della provincia.

Lo scorso aprile, per la società Amat, dopo un lungo confronto tra le parti, è stato stabilito un valore residuo di indennizzo di 10,5 milioni; per Aiga di Ventimiglia circa 1,4 milioni, per 2i Rete Gas, che provvedeva al servizio idrico nei due comuni di Santo Stefano al Mare e Riva Ligure, 1,3 milioni.