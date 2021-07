Il poker è morto, viva il poker. Panel con Simone Ricci sul futuro del gioco online

Sanremo. Il poker è morto, viva il poker. Anche il manager sanremese Simone Ricci parteciperà oggi, dalle 12:30, al panel organizzato da SBC (Sports Betting Community), in diretta streaming sui canali ufficiali della prestigiosa società che si occupa di giochi online. L’evento vede Gioconews.it quale media partner per l’Italia.

Tema dell’incontro a cui è stato invitato Ricci, – fresco del suo ritorno nella Penisola dopo le esperienze negli Usa – sarà il futuro del gioco online ed in particolare del poker nella sua versione più diffusa, il Texas hold’m. Secondo gli ultimi dati parametrati a luglio 2020, quest’anno il giro d’affari legato al poker si è contratto del 40% circa. Un dato così negativo che ha portato alcuni commentatori a dare per morto l’intero business che in tutto il mondo vale almeno 300 milioni di euro, oltre 20 miliardi compresi i tornei dal vivo.

Insieme a Ricci parteciperanno al panel altri manager del settore tra i più noti a livello internazionale. L’obiettivo è quello di offrire una chiave di lettura per interpretare il gioco online alla luce della pandemia e delle sue conseguenze. Il panel, accessibile qui, può essere seguito sia in lingua inglese che con la traduzione in italiano.

«Per quanto mi riguarda è un onore essere stato contattato e invitato a partecipare come relatore a questo panel, – commenta Simone Ricci. Cercherò di portare l’esperienza accumulata negli Usa, dove ero figura riferimento nel mondo del gioco, non dimenticando la realtà della mia città natale, Sanremo, che tanto ha dovuto alla pandemia se pensiamo alla chiusura forzata a cui è stato costretto in Casinò Municipale. La mia idea è che tutti, con la pandemia, ci siamo abituati a seguire gli eventi anche in streaming. Occorre ripensare ogni prossima manifestazione pensando sia al pubblico che la seguirà in presenza che a quello online».