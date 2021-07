“Il mare”, la personale dell’artista toscano Paolo Lazzerini in mostra a Diano Marina

Diano Marina. Continua nella Sala Mostre “R. Falchi” di Palazzo del Parco a Diano Marina la personale dell’artista toscano Paolo Lazzerini, dedicata al tema de “Il mare”.

L’artista, nato in Toscana nella cittadina di Pietrasanta, figlio d’arte in quanto il padre Bruno è stato un pittore e mosaicista internazionale ha esposto in numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

La mostra di Palazzo del Parco rimarrà aperta sino al 10 di agosto e sarà visitabile tutte le mattine dalle 10 alle 12:30 e la sera dalle 20:30 alle 23:30. A Palazzo del Parco per tutta l’estate prosegue l’attività del Museo Civico del Lucus Bormani (martedì 9-14; mercoledì e venerdì 9-12/21-23; giovedì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17), e della biblioteca Civica “A. S. Novaro” (martedì e mercoledì 9-14; giovedì 12-17).

Per informazioni & prenotazioni:

Biblioteca Civica “A. S. Novaro”, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (Im), Tel. +39 0183.496542, bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it.

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (Im), Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it. Il museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Ingresso speciale “ripartenza” 2021: intero € 3.00, ridotto € 2.00.