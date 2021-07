Il Don Giovanni di Mozart apre la decima edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival

Diano Marina. Si sta per alzare il sipario sulla decima edizione dell’Estate Musicale Dianese Festival, iniziativa che dal 2012 comprende più generi artistici e si contraddistingue per la qualità degli spettacoli. Sei sono quelli in cartellone, tutti al top, con artisti e compagnie di fama internazionale, abituati ad esibirsi nei più prestigiosi teatri d’Italia e del mondo. Sei appuntamenti in un mese, da mercoledì 28 luglio a venerdì 27 agosto, che residenti e turisti non possono perdere. Tutto questo in programma nel teatro naturale del parco di Villa Scarsella, nel pieno centro di Diano Marina, sempre dalle 21.30.

La prima serata. L’inizio è di quelli con il botto. Mercoledì 28, va in scena l’opera Don Giovanni, capolavoro di Mozart, in forma completa, con un cast straordinario, composto da ospiti che regolarmente frequentano i palcoscenici più famosi: il M° Angelo Gabrielli, che dirigerà l’Orchestra Lombardia Lirica, il baritono Mario Cassi nei panni di Don Giovanni, i soprani Ester Ventura (Donna Anna) e Francesca Cucuzza (Donna Elvira), il basso Daniele Terenzi (Leporello), il tenore Matteo Macchioni (Don Ottavio), noto al grande pubblico perché

finalista nella trasmissione Amici di Maria De Filippi nel 2009, e ancora il soprano Marilena Ruta (Zerlina), il basso Eugenio Di Lieto (Masetto) e il basso Masashi Tomosugi (Commendatore). Ai piedi del palco, insieme all’orchestra, il coro dell’Opera di Parma diretto dal M° Emiliano Esposito e il M° Mirca Rosciani al clavicembalo. La regìa è affidata ad Alessandro Bertolotti. Di grande impatto si annunciano la scenografia (all’avanguardia) e i costumi (quelli tipici del XVIII secolo), curati da Arte Scenica. Tutti nomi, altisonanti per gli addetti ai lavori e professionisti, che non mancheranno di ammaliare i presenti. Gli artisti, tra l’altro, saranno a Diano Marina già da quest’oggi, per completare le prove. Il Don Giovanni di Mozart sarebbe dovuto andare in scena già nel 2019 a Diano Marina, ma fu annullato per il maltempo. Quello di domani sarà una delle prime rappresentazioni dopo il lungo periodo di pausa forzata del settore operistico.

Le altre date. Si proseguirà venerdì 6 agosto con un classico dell’Emd Festival, l’omaggio a Ennio Morricone, questa volta con ospite Susanna Rigacci, “la voce di Morricone nel mondo”, alla quale nell’occasione andrà il Premio Città di Diano Marina. Una stella che si aggiunge ad altri straordinari artisti che hanno ricevuto questo riconoscimento negli anni scorsi. Mercoledì 11 agosto protagonisti del concerto “La vita imprevedibile delle canzoni” saranno Antonella Ruggiero (la voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo) e l’eccezionale pianista, ex enfant prodige, Andrea Bacchetti. Quella di sabato 21 agosto sarà una serata dedicata alle risate, con il comico-attore romagnolo Paolo Cevoli e le sue esilaranti caratterizzazioni. Il genere che non era mai stato proposto in passato e che, a grande richiesta, sbarca a Diano Marina martedì 24 agosto è il musical, con lo spettacolo “Singing Musical”, un affascinante viaggio da Gerswin ai Queen, dunque dai primi del ‘900 ai giorni nostri. Il gran finale, come già successo in passato, sarà riservato all’operetta: venerdì 27 agosto una delle compagnie italiane più affermate, la Teatro Musica ‘900, manderà in scena “Il paese dei campanelli”, celeberrima opera ambientata in Olanda.

La prevendita dei biglietti è in corso dal 12 luglio, presso l’ufficio di via Cavour 20, a Diano Marina, tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 9.30 alle 12.30. E’ possibile contattare la biglietteria anche via e-mail (info@musicagolfodianese.it) o via telefono/Whatsapp (338.1118108). Gli spettacoli vengono organizzati rispettando le norme sanitarie in vigore. Un occhio di riguardo è stato riservato ai giovanissimi, prevedendo il biglietto per gli under 14 a soli 10 euro, per tutti gli spettacoli.

L’emd partner 2021 è organizzato dalle associazioni Amici della Musica del Golfo Dianese e Ritorno all’opera, con il sostegno del Comune di Diano Marina e il patrocinio di Regione Liguria, Prefettura e Provincia di Imperia. Principali partner sono Very Fast People, Energia Azzurra Gruppo Egea e Fratelli Carli.

Il cartellone completo del 10° Estate Musicale Dianese Festival

Location: Villa Scarsella, ingresso da via Cavour – inizio spettacoli: ore 21.30

Mercoledì 28 luglio

1) Don Giovanni, il dissoluto punito – opera lirica di W.A. Mozart

primo settore: 28 euro – secondo settore: 24 euro – under 14: 10 euro

in caso di maltempo, recupero 29/7

Venerdì 6 agosto

2) Omaggio a Ennio Morricone – Premio Città di Diano Marina a Susanna Rigacci

posti centrali: 25 euro, posti laterali: 15 euro – under 14: 10 euro

in caso di maltempo, recupero il 7/8

Mercoledì 11 agosto

3) Antonella Ruggiero e Andrea Bacchetti in concerto – “La vita imprevedibile delle

canzoni”

posto unico: 20 euro – under 14: 10 euro

Sabato 21 agosto

4) Paolo Cevoli Show

posto unico: 15 euro – under 14: 10 euro

Martedì 24 agosto

5) Singing Musical – Da Gershin ai Queen

posto unico: 15 euro – under 14: 10 euro

Venerdì 27 agosto

6) Il paese dei campanelli – operetta

primo settore: 25 euro – secondo settore: 20 euro – under 14: 10 euro.