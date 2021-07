Il calciatore del Napoli Andrea Petagna si allena a Ventimiglia

Ventimiglia. Il calciatore del Napoli Andrea Petagna si allena nella struttura del Ventimiglia Calcio.

Lo annuncia la società granata sui social: «Il bomber Andrea Petagna in questi giorni si sta allenando presso la nostra struttura. Siamo orgogliosi che un campione del genere abbia scelto noi e mercoledì ci sarà una chicca sempre grazie al bomber».

Il 26enne Andrea Petagna cresciuto nel settore giovanile del Donatello Calcio di Udine, si trasferisce al Milan nel 2009. Con le giovanili della squadra meneghina conquista due scudetti: uno con i Giovanissimi nel 2010 e l’altro con gli Allievi Nazionali nel 2011. L’anno seguente viene aggregato alla formazione Primavera. Nel 2012, a 17 anni, fa il suo esordio da professionista, in occasione del match valevole per la fase a gironi della Champions League perso per 1-0 a San Siro contro lo Zenit San Pietroburgo. Milita poi nella Sampdoria, nel Latina, nel Vicenza, nell’Ascoli, nell’Atalanta, nella Spal e dal gennaio del 2020 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli, dove gioca come centravanti.

(Foto da Facebook del Ventimiglia Calcio)