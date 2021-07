I “Fantasmi” di Luca Valentini arrivano a Diano Marina

valDiano Marina. Prosegue con successo il lungo tour di presentazioni che sta portando l’ultima fatica letteraria di Luca Valentini in giro per le più importanti località della Liguria prima di proseguire, in autunno, il suo viaggio nel resto d’Italia e all’estero.

L’ultima tappa del mese e di luglio si svolgerà presso il Mondadori Bookstore di Diano Marina, in via Genala 6, dove a partire dalle 21, la giornalista Mara Cacace intervisterà il noto divulgatore e saggista.

«È possibile spiegare alcuni presunti fenomeni soprannaturali attraverso il metodo scientifico? I cosiddetti ‘fantasmi’ appartengono soltanto al mondo delle favole come siamo abituati a credere, oppure esiste la possibilità che siano qualcosa di più ‘concreto’? E se così fosse quali sono gli strumenti di cui disponiamo per poterne accertare l’esatta natura?». A queste ed altre domande il nuovo successo editoriale di Atene Edizioni “Fantasmi – oltre il confine della vita”, tenterà di dare una risposta anche sabato sera. L’ingresso all’evento è libero fino ad esaurimento dei posti contingentati.