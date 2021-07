I dieci gioielli dell’agenzia Azarov che tutti i russi vorrebbero acquistare

Sanremo. Dalla villa di 3.200 metri quadri immersa nel verde delle colline di Bordighera, all’attico vista mare Città dei Fiori, residenze con spiagge private o che sembrano castelli. É caccia agli affari di lusso, rigorosamente a sei zeri, sul portale dell’agenzia Azarovs di corso Imperatrice, leader nazionale per la vendita di immobili sul mercato russo.

Con la fine del lockdown e il ritorno dei primi investimenti esteri in Italia, l’agenzia guidata dall’esperto Aleksei Azarov ha ripreso la sua opera di intermediazione tra clienti e compratori a pieno regime. Ma qual è, ad oggi, l’affare da non perdere assolutamente? Sono dieci i “gioielli” attualmente in vendita presso l’agenzia immobiliare sanremese.

Tra questi troviamo due ville indipendenti sulle alture di Bordighera con meravigliosa vista mare, piscina di 50 mq con idromassaggio e un vasto giardino con ulivi, ciliegi, limoni in cui poter godere della tranquillità che solo la natura è in grado di regalare.

Per chi preferisce invece i comfort dell’appartamento, è ideale l’attico situato all’ultimo piano in un condominio d’élite a soli 200 metri dal mare nella città di Sanremo. Cantina e garage completano l’offerta di questa penthouse con vista panoramica mozzafiato e ampio terrazzo in cui trascorrere i propri momenti di relax.

Tre piani con ascensore e giardino di 2.000 mq caratterizzano l’elegante villa a pochi passi dal mare in vendita a Sanremo. Superficie di 600 mq, immersa nel verde, l’abitazione dispone inoltre di un soggiorno con ampio camino e otto posti auto per accogliere nel miglior modo possibile i propri ospiti.

Sei camere da letto, cucina, sala da pranzo, soggiorno e quattro bagni disposti su una superficie di 650 mq per la villa in vendita nella Città delle Palme, situata in una zona silenziosa e tranquilla. La bellissima residenza vanta un ampio parco di 3.000 mq con annessa casa per il custode, il tutto a pochi metri dal mare.

Vista panoramica su mare, montagne, Bordighera, ma anche sulla Francia fino a Saint Tropez per la nuova villa già arredata situata in una bellissima zona residenziale di Bordighera. L’abitazione, composta da due villette unifamiliari, una per i proprietari e una per gli ospiti, ha una superficie totale di 350 mq a cui si aggiunge un ampio e verde giardino arricchito da alberi ornamentali e da frutto.

La piscina con acqua di mare caratterizza la villa di 500 mq posizionata in zona lungomare a Bordighera con un’esclusiva spiaggia privata; due piani, sei camere da letto, cinque bagni, ripostigli e due garage, completano l’offerta di questa abitazione unica nel suo genere.

Inserita nel contesto di un villaggio privato, la villa su tre piani in vendita a Bordighera si trova in una zona incredibilmente silenziosa con una bellissima vista panoramica sul mare, Monaco e Costa Azzurra. L’abitazione gode inoltre di una splendida piscina, un giardino con profumatissimi alberi di agrumi, garage con tre posti auto e locale sportivo.

560 mq di abitazione a cui si aggiungono 1.500 mq di giardino con piscina e bellissima vista sul mare. La magnifica villa in vendita nella Città dei Fiori si trova a pochi passi dai principali servizi come negozi, bar e ristoranti e vanta sette camere da letto, quattro bagni e cinque posti auto.

É una rara perla mediterranea la villa di lusso situata sulle rive del Mar Ligure. La casa è immersa in un parco di conifere e gode di un accesso diretto alla spiaggia, oltre ad essere dotata di tutte le tecnologie più avanzate. La sua particolarità: una stupenda piscina esterna e una interna con hammam, dove potersi rilassare guardando il mare, distante solamente pochi metri.

Infine, l’ultimo “gioiello”, ma non per importanza, è una villa di lusso di 800 mq situata a Cipressa con campo da tennis, piscina, jacuzzi, home theater, sala da biliardo e vista panoramica sul mare e sulla Corsica. Otto camere da letto, sette bagni in pregiatissimo marmo e due appartamenti per gli ospiti completano l’offerta di questa prestigiosa abitazione circondata da 3.000 mq di parco con prato inglese e 30.000 mq di vegetazione mediterranea.

