“I colori dell’arte”, mercatini di artigianato artistico e produttori locali a Cipressa

Cipressa. L’Associazione Culturale “Amici della Musica e dell’Arte” è felice di presentare la nuova rassegna di artigianato che per l’estate 2021 sarà accolta nella magnifica cornice di Piazza Martini, nel centro storico di Cipressa.

«Dopo un lungo inverno di incertezza ecco che arriva l’estate! E con la bella stagione si accendono le luci sotto i gazebi illuminando l’arte creativa dei nostri artisti artigiani! Il pubblico, che potrà visitare i mercatini ogni venerdì di luglio e agosto, vi troverà ogni forma di creatività plasmata con tantissimi tipi di materiali: legno, ceramica, fimo, cucito creativo, vetro, cuoio, materiali di riciclo; tutti questi materiali sono trasformati in oggetti di arredo, bigiotteria di alta qualità, il tutto ovviamente fatto a mano, dai nostri soci artigiani presenti con le loro creazioni» – fanno sapere gli organizzatori.

«La nostra associazione vuole anche valorizzare e proteggere i beni della terra, saranno infatti presenti anche gli stand di varie aziende agricole della zona che offriranno i loro prodotti: Olive, olio, vino, frutta e marmellate, miele e lavanda. Ma non solo, ogni mercatino sarà affiancato da altre attività collaterali: laboratori artistici per bambini, truccabimbi e raccontafiabe, concerti di musica, serate culturali, mostre di pittura; tutto questo per trascorrere tutti venerdì di luglio e agosto, dalle 17 alle 24, all’insegna dell’arte e, perché no, del divertimento. Vi aspettiamo a Cipressa, un piccolo paese, è vero, ma che può dare davvero tanto!» – dicono gli organizzatori.

La locandina