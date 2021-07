Green pass a Sanremo. Tra pro, contro e chi lo accetta suo malgrado

Sanremo. La prevista introduzione del green pass sembra abbia diviso la Città dei Fiori in due fazioni abbastanza distinte. Una di chi, a fatica, lo accetta “obtorto collo” pur di continuare a lavorare, l’altra di chi lo ritiene un provvedimento giusto a tutela della salute di tutti, anche dei non vaccinati. Alcuni poi sembra non ne vogliano proprio sentir parlare

Il primo atteggiamento, che definire di contrarietà è eccessivo ma che sicuramente non è di entusiasmo, appartiene soprattutto ai commercianti. «Sarà ben difficile organizzarci – spiega Maurizio del Bar Melody di via Matteotti – sicuramente però sarà meglio di chiudere». «Per noi del settore sarà un grosso problema – dice Alessandro dell’Horus, palestra e centro benessere – abbiamo riaperto da un paio di mese con tutte le difficoltà che ci sono state. Ad oggi quei pochi clienti rimasti avranno una difficoltà in più per venirsi ad allenare. Si verrà a creare una situazione discriminatoria». C’è poi Pietro del “Cafè du centre” che afferma «Io stesso ho fatto il covid e non ho il green pass. Non so come posso chiederlo alla gente. E’ tutta una cosa azzardata» Lo stesso Enrico Calvi, rappresentante provinciale di Fipe Confcommercio, ammette «E’ l’ennesima cosa che dobbiamo digerire, ma dobbiamo fare di tutto per scongiurare una nuova impennata dei casi».

Di opinione quasi diametralmente opposta sono la maggioranza delle “persone comuni” che abbiamo intervistato. Sono tutti favorevoli all’introduzione del green pass, salvo non farlo diventare un provvedimento divisivo, con il rischio di creare due fazioni diametralmente contrapposte.

Il green pass entrerà in vigore dal prossimo 6 agosto. Sarà necessario per accedere a locali al chiuso come palestre, centri benessere, cinema, teatri, centri benessere, centri congressi, bar e ristorante. Per queste ultime due categorie, sarà obbligatorio solo per chi si vuole sedere al tavolo. PEr richiedere il pass bisogna essre vaccinati.