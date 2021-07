Sanremo. Si è conclusa la settima edizione della “Granfondo Sanremo Sanremo” di ciclismo. La cerimonia di premiazione ha visto salire sul gradino più alto del podio, con un tempo finale di due ore, 51′ e 37″, Manuele Caddeo del team #senzabicinonsostare. Secondo Pascal Bosquet della Ciclistica Ospedaletti con 2:52:50 e terzo, dello stesso team del francese, Jeremy Millo con 2:53:01.

Era partita questa mattina, alle nove in punto, dal Sud Est (passeggiata Salvo d’Acquisto) con due testimonial d’eccezione, i ciclisti professionisti Oliviero Troia e Niccolò Bonifazio. In 300 si sono presentati all’appuntamento sportivo organizzato dalla Unione Ciclistica Sanremo, che si propone di far rivivere ai partecipanti l’ultimo tratto della Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo, percorsa dai grandi campioni mondiali.

Se per Troia e Bonifazio la corsa odierna è stata solo occasione di allenamento, per gli altri atleti in gara si è trattato di una vera competizione (circuito Prestige). La partenza lanciata è andata in scena dal rettilineo dell’Aurelia a Riva Ligure, dove i corridori arriveranno a seguito della partenza guidata da Sanremo. Poi il percorso ha fatto il giro di boa a Imperia, salita ripida fino alla frazione di Pantasina (Vasia), e giù verso Cipressa, Terzorio, fino all’arrivo al mitico Poggio.