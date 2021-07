Gp d’Austria, il monegasco Leclerc si piazza ottavo

Monaco. «Abbiamo fatto del nostro meglio per far sì che le cose accadessero, ma non ci sono state così tante opportunità di sorpasso. Siamo riusciti ad andare avanti ma abbiamo avuto il ritmo per fare meglio dell'ottavo posto». Con queste parole il monegasco Charles Leclerc commenta sui social la gara di domenica, nona tappa del Mondiale 2021 di Formula 1, disputata sulla pista del circuito Red Bull Ring.

Il pilota della Ferrari domenica 4 luglio si è infatti piazzato ottavo al Gp d'Austria in +61.195s. Dopo essere partito dalla dodicesima posizione e nonostante una bella rimonta, il monegasco perde la posizione su Perez e torna in pista al 10° posto. Alla fine riesce a risalire fino alla ottava posizione.

Leclerc tornerà in pista domenica 18 luglio alle 16 per il Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone.

(Foto da Instagram di Charles Leclerc)