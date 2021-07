Gorleri, Angelo D’Orsi ospite d’onore alla Festa del Popolo

Diano Marina. Il Partito della Rifondazione Comunista annuncia che la Festa del Popolo 2021 si terrà domenica 1 agosto presso il Ballo di Gorleri.

Vi parteciperà in veste di ospite d’onore il professor Angelo D’Orsi, candidato sindaco per la città di Torino che per l’occasione presenterà al pubblico il suo ultimo volume dedicato all’intellettuale antifascista Leone Ginzburg.

«Non mancheranno cibo ed bevande preparate con la cura di sempre e il concerto de “I Compagni di viaggio”. Vi aspettiamo numerosi. E’ gradito cenno di adesione al numero 3391556301» – dice il Partito della Rifondazione Comunista.

La locandina