Giovane gravissimo all’ospedale di Sanremo dopo un trauma

Sanremo. Un escavatorista 35enne abitante nell’entroterra di Bordighera è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Borea di Sanremo.

Il giovane è giunto in ospedale lo scorso 28 luglio a bordo dell’automedica Alfa 2 e le sue condizioni sono apparse subito molto preoccupanti al personale sanitario che lo ha soccorso. Stando alle prime informazioni, il 35enne avrebbe subito un trauma, a seguito, sembrerebbe di una caduta da cavallo.

Inizialmente le sue condizioni non sembravano destare preoccupazione, poi la corsa in ospedale, dove l’escavatorista è lotta per la vita.