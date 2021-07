Giornata nazionale delle Pro Loco, a Montegrosso Pian Latte pomeriggio culturale con degustazione

Montegrosso Pian Latte. In occasione della Giornata Nazionale delle Pro Loco, prevista per Domenica 11 Luglio 2021, organizzata dall’UNPLI Nazionale (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), il borgo di Montegrosso Pian Latte ha intenzione di spalancare le sue porte a simpatizzanti e visitatori.

L’evento in programma nasce dalla collaborazione dell’assessorato al Turismo Pro Loco di Montegrosso Pian Latte con “Meraviglie di Imperia e dintorni”, nota Pagina Facebook il cui intento è quello di guidare e far conoscere ai molti appassionati della “nostra terra” le curiosità, le tradizioni e le peculiarità storiche del territorio della nostra provincia, e non solo. L’iniziativa, che vanta della direzione tecnica dell’agenzia di viaggi Mondomoderno di Imperia, avrà luogo domenica 11 luglio a partire dalle ore 15,00 e consisterà in un Pomeriggio Culturale con Degustazione.

La visita dell’11 Luglio fa parte di un più ampio progetto dell’Ass. Pro Loco di Montegrosso Pian Latte, denominato “Gli Echi della Castellania”: la rassegna di seminari itineranti esperienziali sarà composta da successivi appuntamenti (date da definirsi) alla scoperta dell’intero territorio comunale, passando per i luoghi dove si è scritta la storia del nostro borgo, proprio nell’anno in cui ricorre il 700esismo anniversario dall’inizio del processo di indipendenza dei villaggi della Castellania dell’Alta Valle Arroscia.

Il programma prevede la visita alle carbonaie con approfondimento sulla tematica del “bosco addomesticato” ovvero come anticamente questa risorsa naturale veniva gestita e curata affinché fornisse sostentamento alla comunità paesana; la visita al paese ed ai principali luoghi di interesse storico ed etnografico come la chiesa parrocchiale, l’oratorio, il museo della castagna ed un antico essiccatoio utilizzato per il trattamento delle castagne, durante queste visite verranno approfondite la movimentata storia e le antiche tradizioni del borgo; il rientro presso la sede della pro loco e degustazione, a cura delle attività del borgo comprendente: tortello di patate, pane aié e brusso, panino all’olio con toma di capra e gelatina, Raviore di Montegrosso, budino di uova tradizionale al vapore, gelato di castagne. In loco sarà possibile anche acquistare prodotti tipici e gadget del borgo.

L’evento, anche a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso è a numero chiuso, pertanto per partecipare è obbligatorio prenotarsi entro Venerdì 9 Luglio: chiamando il numero 3917929389, oppure scrivendo una mail all’indirizzo meraviglie.prenotazioni@gmail.com, oppure recandosi direttamente nell’Agenzia di Viaggi “Mondomoderno” in Via Doria 49 a Imperia (Oneglia).

La partecipazione costa 25 Euro tutto compreso: visita del paese, dei principali luoghi di interesse storico ed etnografico e degustazione di prodotti tipici locali.

Il pagamento potrà essere effettuato in loco all’inizio della visita (in questo caso sarà possibile solo il pagamento in contanti) o anticipatamente recandosi presso l’agenzia di viaggi “Mondomoderno” di Imperia (Via Doria 49, Oneglia).